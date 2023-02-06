Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Командир мотострелковой роты старший лейтенант Айнур Сафиуллин в ходе освобождения одного из населённых пунктов был ранен, но продолжил руководить наступлением. Благодаря самоотверженным и решительным действиям Айнура наши бойцы без потерь выполнили все поставленные задачи - уничтожили более двух взводов живой силы противника и взяли в плен 8 неонацистов.

Противотанковый взвод под командованием старшего лейтенанта Романа Лебедева отбил атаку украинских радикалов. Они пытались занять господствующую высоту. Наши военные, находясь под плотным огнём противника, умело использовали рельеф местности. В ходе боестолкновения старший лейтенант Лебедев лично уничтожил два автомобиля повышенной проходимости и до десяти радикалов.

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