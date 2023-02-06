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Источники рассказали о требовании Киева к Израилю осудить Россию

08:24
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Украина также хочет получить от Израиля кредит

Власти Украины настаивают на публичном осуждении Израилем спецоперации России. Об этом рассказали информированные источники в двух государствах.
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Как пишет портал Walla со ссылкой на источники, в Киеве ожидают приезда министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. На этом фоне активизировалось обсуждение позиции Израиля по российской спецоперации.

Киев, по данным собеседников портала, направил Израилю ряд запросов, в частности, сделать "четкое публичное заявление" против российской спецоперации, в поддержку "территориальной целостности Украины" и "мирной формулы" Владимира Зеленского.

Кроме того, украинские власти, по сведениям портала, требуют от Израиля согласия на отправку в страну для лечения "сотен украинских солдат и мирных жителей".

Еще одно требование Киева, которое цитирует Walla, касается предоставления Украине кредита в размере 500 млн долларов. При этом "степень отзывчивости" на указанные запросы в ходе визита Коэна украинская сторона намерена расценивать как доказательство " искренности намерений Израиля".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него "нет желания вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию", такого развития событий "никто не хочет". Вместе с тем политик отметил, что у Израиля "сложные отношения" с Россией, поскольку на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают друг от друга "на расстоянии плевка".

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