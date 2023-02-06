Китай оценил последствия ЧП с аэростатом для отношений с США

После инцидента глава Госдепа отменил визит в КНР

Уничтожение американскими властями китайского метеозонда нанесло ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами. Такое заявление в понедельник, 6 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн.

Дипломат указал на "серьезное влияние" действий американской стороны в контексте двусторонних отношений, особенно после встречи лидеров США и КНР, которая состоялась на Бали.

Китай в связи с этим выразил решительный протест и призвал США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн.

Замминистра указал, что Пекин следит за развитием ситуации и оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия, сообщает РИА Новости.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. В Вашингтоне не могли принять решение о его ликвидации, ссылаясь на риски повреждений и жертв на земле. При этом американские власти заверяли, что приняли меры по недопущению утечек информации в связи с появлением этого аэростата.

Однако спустя несколько дней все же было принято решение сбить аэростат. Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда. В МИДе Китая сообщили, что неоднократно уведомляли американскую сторону о гражданских целях использования аппарата.

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