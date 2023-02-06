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Россия в 2022 году заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

09:17
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Первое место досталось Китаю

По результатам 2022 года обладателем самых крупных золотовалютных запасов в мире остался Китай (3,31 трлн долларов), Россия заняла четвертое место с 582 млрд долларов.
Международные резервы России выросли до 582 млрд долларов

Второе и третье места достались, соответственно, Японии (1,27 трлн долларов) и Швейцарии (924 млрд долларов). Индия заняла пятую строчку с 563 млрд долларов.

Улучшила позиции Саудовская Аравия, поднявшись за год на шестое место (460 млрд долларов) и оттеснив с этой позиции Гонконг и Южную Корею (по 424 млрд долларов). Далее следуют Бразилия (325 млрд долларов) и Германия (295 млрд долларов).

Исследование было проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые к началу февраля 2023 года опубликовали данные за 2022 год.

Ранее американские СМИ отмечали, что российская внешняя торговля, похоже, в основном вернулась на уровень, на котором находилась до начала спецоперации в феврале 2022 года. Журналисты ссылаются на оценки аналитиков, согласно которым российский импорт уже вернулся на уровень до спецоперации либо скоро его достигнет.

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