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Япония присоединилась к ограничению цен на нефтепродукты из России

08:59
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Москва призывала Токио воздержаться от антироссийских шагов

Правительство Японии устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом в понедельник, 6 февраля, объявило японское Министерство иностранных дел.
Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования в Россию

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг предпринят в рамках санкционной политики в отношении России и в связи с ее действиями на Украине, а также в соответствии с позицией "Большой семерки" (G7).

Японией устанавливаются ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Эти меры вступают в силу с 6 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки, что российская сторона настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Дипломат подчеркнул, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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