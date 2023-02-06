При землетрясении в Турции погибли почти 200 человек

Жертвы есть и в Турции, и в Сирии

В результате землетрясения, которое произошло в районе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш, погибли, по меньшей мере, 187 человек. Об этом сообщают власти Сирии и Турции в понедельник, 6 февраля.

По данным сирийского Министерства здравоохранения, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус в Сирии погибли 111 человек, пострадали 516 человек. Власти Турции сообщают о 76 погибших и 440 раненых. Разрушено более 100 жилых зданий, в том числе многоэтажные жилые строения.

Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших в результате землетрясения среди российских граждан в этой стране, рассказал РИА Новости посол России в Дамаске Александр Ефимов.

Ассоциация туроператоров России уточнила, что землетрясения произошло не в туристическом районе Турции, где нет организованных российских туристов, сообщает ТАСС.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что отголоски землетрясения ощущались и в Багдаде, где находится российская дипломатическая делегация.

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