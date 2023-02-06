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Сергей Собянин рассказал о 69 станциях метро, открытых в Москве с 2011 года

09:37
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза

В столице с 2011 года было открыто 69 новых станций метро – столько же, сколько за предыдущие 42 года. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник уточнил в своем личном блоге, что развитие метро – это три новые линии: Солнцевская, Некрасовская и Большая кольцевая. Также это дополнительные станции на семи уже действующих ветках: Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Калининской, Замоскворецкой, Сокольнической, Бутовской и Таганско-Краснопресненской.

В рабочий день новыми станциями метро пользуются более 1,5 млн пассажиров. Для многих из них ежедневные маршруты сократились на 20-30, а порой и до 60 минут в день. При этом новые станции строятся с огромным запасом провозной способности.

Всего с учетом МЦК, где добавилась 31 станция, сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза, подчеркнул мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о главных событиях столичного метростроя 2022 года в цифрах. При строительстве подземки было проложено около 15 километров тоннелей, большая часть из которых была пройдена механизированными комплексами.

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