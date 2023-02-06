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Разрушены сотни домов: хронология землетрясения в Турции и Сирии

11:43
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Россия предложила свою помощь

В Турции увеличилось число жертв землетрясения, которое стало самым разрушительным за два десятилетия. Серия подземных толчков и афтершоков произошла на юго-востоке республики. По данным к этому часу, стихия унесла жизни 284 человек. Почти 2,5 тысячи пострадали. Здания лежат в руинах. Много людей до сих пор под завалами. Сотни погибших - в соседней Сирии. Владимир Путин выразил соболезнования президентам обеих стран. Российское МЧС готово направить два самолёта со спасателями.
Россия предложила помощь после землетрясения в Турции

Юго-восток Турции. Прибрежные города в провинции Кахраманмараш не видно за столбами пыли и дыми. Отовсюду слышатся крики. Многоэтажки, как карточные домики, складываются на глазах у только что выбежавших оттуда людей.

В самом эпицентре стихийного бедствия оказалась столица провинции - город с более чем миллионным населением Газиантеп. Очаг землетрясения находился в 26 километрах от него на глубине 7 километров.  В результате серии мощнейших подземных толчков, длившихся более получаса, в окрестностях Кахраманмараша и соседних 6 регионах разрушенными оказались сотни домов. Погибших уже несколько сотен человек. Свыше двух тысяч пострадали. Под завалами тем временем продолжают находить людей.

Землетрясение сейсмологи уже успели окрестить одним из самых сильных за последние 100 лет в мире. В Турции оно стало сильнейшим за последние четверть века. Местные власти объявили в стране самый высокий уровень тревоги и призвали на помощь международное сообщество.

Из-за вероятности возобновления подземных толчков и дальнейших обвалов людей просят отойти подальше от зданий. Достаточно прохладную ночь большинство жителей провели на улице. Данных о пострадавших при землетрясении россиянах посольство РФ в Анкаре и генеральные консульства в Анталье и Стамбуле не получали. ЧП произошло далеко от популярных туристических объектов.

За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6. Серьезные разрушения и в Сирии. Там сильно поврежден исторический центр Алеппо и ещё несколько городов на севере.

Местные власти сообщили о более чем 300 погибших. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и в Ираке.

Татьяна Сидорова, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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