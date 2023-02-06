ВС России развивают наступление на двух направлениях

Украинские националисты отступают

Российские войска развивают наступление на Купянском и Соледарском направлениях. Наши мотострелковые подразделения заняли новые позиции под Кременной. Продолжаются бои в Артёмовске. Штурмовые группы прорываются к центру города. Мощные удары артиллерии обращают украинских боевиков в бегство. ВСУ вынуждены отступать.

Кадры сняты украинскими военными. Бой с применением бронетехники и гранатометов идет за улицу Глиняная в Артемовске – это северо-восточная часть города. До центра – всего 2 километра. Российские штурмовые отряды активно поддерживает артиллерия.

Свой позывной "Красный" командир орудия "Гиацинт-Б" получил за умелое использование высокоточного снаряда "Краснополь". Управляемый боеприпас выводит из строя бронированную технику первым же попаданием. В ходе работы расчет поддерживает связь с оператором беспилотника и разведчиками, чтобы понимать, насколько эффективной была стрельба.

С воздуха российских военных поддерживают ударные вертолеты Ми-28Н. В ходе этого задания летчики армейской авиации выпустили ракеты по выявленным укрепленным пунктам.

Постоянную угрозу для противника в небе несут и беспилотники "Орлан-10". Операторы взаимодействуют с танковыми и артиллерийскими подразделениями, помогают координировать действия на наиболее важных направлениях. Фиксируют передвижение частей ВСУ. Кроме того, "Орланы" сами наносят удары осколочно-фугасными боеприпасами, подвешенными под крыльями.

На Запорожском направлении выявлено расположение пехотного подразделения ВСУ. Квадрат моментально накрывает российская артиллерия. Накануне в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию заявили о том, что украинские власти готовят очередную провокацию.

По заявлению Минобороны, таким образом киевские власти пытаются усилить давление на западные страны и добиться новых поставок военной техники.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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