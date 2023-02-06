В Германии нарастают протесты из-за поставок вооружения Украине

Олаф Шольц пошел на поводу у американских союзников

Кремль и Белый дом в настоящее время не ведут диалог по Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он назвал вбросом сообщения о якобы визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву для обсуждения ситуации вокруг СВО. За океаном по-прежнему лелеют надежду исправить критическое для Киева положение дел поставками нового оружия, в первую очередь, за счет европейских партнеров по НАТО. Правда, в самом Старом свете властям приходится прикладывать все больше усилий, чтобы оправдать подобную политику в глазах сограждан.

Пейзаж за окном у следующих в свой пункт назначения немцев снова напомнил им о том, что правительство совершенно глухо к их просьбам. Танки "Леопард" готовят передать Киеву. Канцлер Олаф Шольц, отправляясь на встречу, теперь вынужден пропускать вперед машину с отрядом полиции. Они сдерживают протестующих против поставок вооружения Украине.

Олаф Шольц, кажется, понял, в какую западню попал, пойдя на поводу у американских союзников. Учитывая, как немецкий канцлер упирался, он понимал, что США снова обведут его вокруг пальца. Накануне журнал "Шпигель" сообщал о том, что в Берлине засомневались, стоит ли вообще поставлять Украине танки. Учитывая то, что европейские партнеры, еще вчера устраивающие истерику и яро желающие снабдить Киев боевым вооружением, вдруг резко замолчали.

"В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", - заявил Кевин Кюнерт, генсек Социал-демократической партии Германии.

Докричаться до министра иностранных дел Германии еще сложней, чем до канцлера. Таким флешмобом в соцсетях немцы пытались донести до правительства, что они не хотят воевать с Россией и призывали политиков вспомнить историю и чем в прошлый раз закончилась для Германии поездка в СССР немецких танков. А после люди вышли на улицы. Городок Аахен, куда в эти выходные съехалась вся немецкая политическая элита на шуточный карнавал, бурлит недовольными. Но Анналена Бербок, чтобы не пересекаться с разгневанным народом, воспользовалась черным ходом.

И тут же оказалась в клетке для дураков. Этот традиционный карнавал в Германии проходит вот уже более 70 лет. Политики в образе фриков – от клоунов до вампиров - пытались шутить на мировые темы. В том числе и войны на Украине. Бербок, которой вручили орден против звериной серьезности, тоже.

А вот шутить над немецким канцлером и ничего никому не обещать Бербок настоятельно попросили. Дело в том, что у нее и Шольца довольно напряженные отношения. И, прежде всего, потому, что министр иностранных дел в последнее время начала многое себе позволять, буквально перепрыгивая через голову высшего руководства.

"Нью-Йорк Таймс" пишут о том, что Европа все сильней впадает в зависимость от лидерства, разведки и мощи США, упуская возможность усилить собственную оборону.

"Цель президента Франции Эммануэля Макрона в отношении "стратегической автономии" — чтобы Европейский союз стал военной державой, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, — оказалась пустой. В значительной степени это связано с тем, что европейские страны резко расходятся во мнениях о том, как должна закончиться война, и даже об их отношениях с Россией и ее президентом Владимиром Путиным".

О лицемерии американской внешней политики в соцсетях высказалась и генконсул Китая в Белфасте, вспомнил старый русский анекдот: "Иран хочет войны, Россия - агрессор, Китай - угроза! Посмотрите, как близко они придвинули свои страны к американским военным базам".

Накануне посольство Китая опубликовало список государств, которые были подвергнуты бомбардировкам Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны. В нем больше 20 государств. В посольстве призвали никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру.

В Перу пронесли российский триколор по улицам Лимы, которые стали полем битвы между антиправительственными демонстрантами и полицией. Люди требуют отставки правительства и просят помощи Москвы и Пекина.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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