Лавров прибыл с визитом в Ирак

Министр обсуждает увеличение торгового оборота

Расширение политического диалога, наращивание взаимодействия в экономической, культурной и военно-технической сферах. Эти темы сегодня обсуждает Сергей Лавров в Ираке, сообщает "ТВ Центр".

Рабочий визит начался с переговоров с заместителем министра иностранных дел республики Абдель-Рахманом Хусейном. В центре внимания - увеличение торгового оборота, гуманитарная помощь для восстановления Сирии и ситуация в зоне Персидского залива.

Москва предлагает рассмотреть новую региональную Концепцию обеспечения коллективной безопасности. Также у Лаврова запланированы встречи с президентом, премьером и главой парламента Ирака.

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