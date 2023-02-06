Семья немцев переехала из Германии в алтайское село

Семья ведёт блог и вдохновляет своим примером других

Свежий воздух, натуральное хозяйство и традиционные семейные ценности. Немец оставил жильё и офисную работу в Германии и переехал с родными на Алтай. Теперь у них есть то, о чём на родине не могли даже мечтать - собственный дом, пасека и небольшая ферма.

Село Степное. Затерянный среди алтайских гор их маленький личный рай. Хозяйство семьи Зелингер разрастается постоянно, и каждый день они - в делах и заботах.

Все начиналось с кур. Сейчас всерьез заняты пчеловодством, есть и лошадь, и овцы. Свою жизнь они изменили кардинально. Уже полтора года семья Зелингер живет на Алтае. Владислав - из поволжских немцев. Родился в Казахстане. В 90-ые семья перебралась в Германию. Там он женился на немке. Жили в небольшом городке. Владислав работал инженером-технологом. Но всегда была мечта о своём доме, земле, хозяйстве - почти неосуществимая в Германии из-за высоких цен и налогов.

"Двадцать лет в офисе находились, работали, и вот забыли, что такое жизнь. И мы решили переехать и тоже думали - в какую страну, ну и так как я говорю по-русски, и здесь население очень тоненькое на квадратный километр, мы решили поехать в Алтай. Нашли в Алтае - горы есть, земля хорошая, вода, воздух", - говорит Владислав Зелингер.

Но не только в чистом воздухе дело. Признаётся - были и другие причины для переезда. Переживали за будущее дочки - ей семь лет, начала ходить в школу. И родителей весьма пугала новая гендерная политика в стране.

Знакомый, перебравшийся на Алтай, помог приобрести дом и землю в Степном. В Германии уволились с работы, взяли чемоданы, и по государственной программе добровольных переселенцев - в Россию. Ожидания оправдались.

Были, конечно, и трудные моменты. Документы, оформление на новом месте. Сильно скучают без родных. Но уже ощущают себя в Степном, как дома. Дочка Эмили ходит в школу. Супруга Жанет интенсивно изучает русский язык.

Следующий шаг - планируют завести коз, начать производство сыра. А еще ведут собственный блог. И весь мир может узнать, как живётся немцам в России. Довольно часто они еще и консультируют, помогают всем желающим - в процессе переезда из Германии на Алтай, как выяснилось, сейчас порядка 15 семей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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