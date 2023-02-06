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Эстония запретила ввозить любые российские нефтепродукты

09:56
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Запрет касается даже бензина в канистрах

Власти Эстонии с понедельника, 6 февраля, ввели запрет на ввоз в страну российских нефтепродуктов, включая бензин в канистрах. Об этом рассказала руководитель службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.
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Чиновница пояснила, что с 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты, если они поступают из России. Под запрет попало также топливо, используемое для автомобилей.

Тинкус сослалась на данные, согласно которым в настоящее время при первом пересечении границы с Эстонией примерно у 80% водителей легковых автомобилей есть десятилитровая канистра с бензином, помимо заправленного топливного бака.

При этом уточняется, что резидент Евросоюза имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Евросоюза. Пассажир имеет право ввозить в Евросоюз топливо, находящееся в топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нем же.

Запрещено ввозить в ЕС купленное в России топливо в канистрах, так как это не считается удовлетворением основных потребностей, в том числе завершением поездки. Слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно может считаться нарушением. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом закачивается обратно, цитирует Тинкус ТАСС.

4 февраля сообщалось, что Евросоюз утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Новое санкционное правило начало действовать 5 февраля. Один потолок цен устанавливается на уровне 100 долларов за баррель на бензин и дизельное топливо. Второй потолок в 45 долларов будет действовать на менее дорогостоящие российские нефтепродукты.

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