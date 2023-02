В США назвали лауреатов премии "Грэмми"

Бейонсе побила исторический рекорд по числу наград

В США состоялась 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми".

Награду за лучшую песню получила Бонни Райт за композицию Just Like That. В номинации "Запись года" победила певица Лиззо (Мелисса Джефферсон) с песней About Damn Time.

В номинации "Альбом года" выиграл Гарри Стайлз с Harry's House.

Лучшим новым исполнителем стала американская джазовая певица Самара Джой.

Награду за лучшее музыкальное видео завоевала Тейлор Свифт с клипом на песню All Too Well: The Short Film.

Бейонсе получила премию "Грэмми" за лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом с пластинкой Renaissance. Певица побила абсолютный рекорд по числу "Грэмми", собрав уже 32 награды, сообщается на официальном сайте премии.

В 2022 году "Грэмми" в категории "Песня года" завоевала композиция Leave The Door Open рэп-дуэта Silk Sonic. Это же песня признана "Лучшей записью года". Альбомом года названа пластинка We Are Джона Батиста, а в номинации "Поп-альбом" лучшим стал Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.

