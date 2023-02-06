На Украине снова продлят всеобщую мобилизацию

Это положение действует с февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении срока всеобщей мобилизации. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали в пресс-службе украинского парламента.

Текст документа пока не опубликован, он передан на рассмотрение руководству Верховной рады, сообщает ТАСС.

Продление всеобщей мобилизации на Украине носит формальный характер, она действует в стране с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно и регулярно продлевалась.

Ранее украинские средства массовой информации со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача сообщали, что украинцев, ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Горбача, "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

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