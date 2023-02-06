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На Украине снова продлят всеобщую мобилизацию

10:38
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Это положение действует с февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении срока всеобщей мобилизации. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали в пресс-службе украинского парламента.
Зеленский пожаловался на ослабление духа на Украине

Текст документа пока не опубликован, он передан на рассмотрение руководству Верховной рады, сообщает ТАСС.

Продление всеобщей мобилизации на Украине носит формальный характер, она действует в стране с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно и регулярно продлевалась.

Ранее украинские средства массовой информации со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача сообщали, что украинцев, ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Горбача, "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

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Мобилизация на Украине
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