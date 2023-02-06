Землетрясение в Сирии не повредило российские военные объекты

Военные выполняют свои задачи

Землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск, дислоцированных в Сирии.

Об этом в понедельник, 6 февраля, заявили в Минобороны России. Разрушений и повреждений на российских военных объектах нет. Личный состав выполняет задачи по предназначению.

"Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск", - сообщили в военном ведомстве.

Землетрясение произошло утром 6 февраля в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным, число жертв выросло до 237, пострадали 639 человек.

Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших в результате землетрясения среди российских граждан.

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