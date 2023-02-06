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Россия предложила помощь после землетрясения в Турции

11:02
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

МЧС готово отправить в страну спасателей

Министерство чрезвычайных ситуаций России готово оказать помощь странам, пострадавшим в результате землетрясения в Турции. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.
Землетрясение в Сирии не повредило российские военные объекты

МЧС готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло ночью в стране.

По поручению руководителя министерства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Два самолета Ил-76 российского ведомства со спасателями готовы вылететь в Турцию, сообщает РИА Новости.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, в стране погибли 284 человека, в соседней Сирии число жертв достигло 237 человек. Есть также множество пострадавших и массивные разрушения.

Сведения о российских гражданах среди погибших и пострадавших пока не поступали.

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Землетрясение в Турции
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