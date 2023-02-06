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"С больной головы на здоровую": МИД ответил на обвинения США по ДСНВ

11:20
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Москва открыта к диалогу по этому вопросу

Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление сделал в понедельник, 6 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Источник рассказал об обвинениях США в адрес России по ДСНВ

Дипломат подчеркнул, что "мы от договора не отказываемся, мы ему привержены, мы полностью соблюдаем центральные положения договора по численным лимитам на носители и боезаряды".

При этом продолжается работа по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках, рассказал Рябков.

Замминистра выразил надежду на то, что с американской стороны последуют аналогичные шаги, на практике демонстрирующие, что США готовы придерживаться данного документа, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает продолжение действия этого договора очень важным, так как ДСНВ — фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным".

В американском Совете национальной безопасности отметили, что это заявление говорит о том, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ общим интересом, а это "положительный момент".

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