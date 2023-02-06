Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек

Разбор завалов продолжается

Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек.

В Сирии стали жертвами 237 человек, еще 639 пострадали, заявил сирийский Минздрав. В Турции погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы, передает РИА Новости слова вице-президента Фуата Октая. Разбор завалов продолжается.

Землетрясение произошло утром 6 февраля в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также в турецкой провинции Кахраманмараш. МЧС России и силы НАТО выразили готовность в помощи с ликвидацией последствий в Турции.

Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших в результате землетрясения среди российских граждан. Землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск, дислоцированных в Сирии, заявили в Минобороны.

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