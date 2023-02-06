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Путин направил Эрдогану и Асаду соболезнования в связи с землетрясением

11:26
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Россия окажет помощь в ликвидации последствий

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду в связи с последствиями мощного землетрясения.
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек

Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия, подчеркнул российский лидер.

Ранее МЧС России заявило о готовности отправить в Турцию спасателей. По поручению руководителя министерства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Два самолета Ил-76 российского ведомства со спасателями готовы вылететь в Турцию.

По последним данным, в обеих странах погибли более 520 человек, пострадали более трех тысяч.

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