В России с коронавирусом госпитализировали 450 человек

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 450 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8084 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 5010 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1815 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 61. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1007 человек, в Московской области – 112.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22004828 случаев заболевания, зарегистрировано 395319 летальных исходов.

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