ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоцерковская заочно получила 9 лет колонии

11:48
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Она осуждена за фейки о российской армии

Блогер Вероника Белоцерковская* признана виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Такой вердикт в понедельник, 6 февраля, вынес Басманный суд Москвы.
Журналиста Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии

Суд постановил назначить заочно Белоцерковской* наказание в виде 9 лет колонии общего режима. Ей также запрещено администрирование интернет-ресурсов в течение пяти лет.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Исполнение приговора может начаться после задержания Белоцерковской*, сообщает ТАСС.

В мае стало известно, что Белоцерковская* заочно арестована судом и объявлена в международный розыск по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Блогеру вменяли неоднократную публикацию в социальных сетях ложных сведений о российской армии.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вероника Белоцерковская
Вероника Белоцерковская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.