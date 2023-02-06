Белоцерковская заочно получила 9 лет колонии

Она осуждена за фейки о российской армии

Блогер Вероника Белоцерковская* признана виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Такой вердикт в понедельник, 6 февраля, вынес Басманный суд Москвы.

Суд постановил назначить заочно Белоцерковской* наказание в виде 9 лет колонии общего режима. Ей также запрещено администрирование интернет-ресурсов в течение пяти лет.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Исполнение приговора может начаться после задержания Белоцерковской*, сообщает ТАСС.

В мае стало известно, что Белоцерковская* заочно арестована судом и объявлена в международный розыск по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Блогеру вменяли неоднократную публикацию в социальных сетях ложных сведений о российской армии.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом

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