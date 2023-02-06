Польша предложила распространить санкции на российский каучук

Евросоюз прорабатывает десятый пакет рестрикций

Польские власти выступили с инициативой о включении в очередной, десятый, пакет антироссийских санкций Евросоюза каучука. Эта мера, как считают в Варшаве, может дополнить уже установленный запрет на импорт шин из России и экспорт некоторых материалов для шинной промышленности в Россию.

Как отметил консультант "Выгон Консалтинг" Артем Лебедской-Тамбиев, общее потребление синтетического каучука в Евросоюзе составляет порядка 1,6 млн т, более половины этого объема импортируется (0,9 млн т).

При этом в 2021 году экспорт синтетического каучука из России в ЕС составил 0,5 млн т (более половины европейского импорта), в 2022 году — вдвое меньше (около 30% импорта).

Руководитель Tire Industry Research Дэвид Шоу подтвердил, что объем каучука, поставляемого из России в ЕС, уже сокращается. Прежде ЕС импортировал из России около 110 тысячи тонн бутадиенового каучука в год. В ноябре 2022 года показатель составил всего 1,4 тысячи тонн, что эквивалентно менее 17 тысячам тонн в год, сообщает "Интерфакс".

Еще в апреле 2022 года сообщалось, что власти Евросоюза рассматривают введение запрета на импорт из России ряда товаров, включая каучук. Однако до сих пор он не попал в список эмбарго.

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