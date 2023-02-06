В Польше не исключили Третью мировую войну из-за Украины

Варшава готовится к любому сценарию

Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне.

"Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме", - заявил он в интервью испанской газете Mundo.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли "принудительная форма" Третью мировую войну, Моравецкий сообщил, что Варшава готовится к любому сценарию.

"Мы учитываем все сценарии", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Полтора года назад Моравецкий пообещал защищать страну в "третьей мировой войне" против Евросоюза. Варшаве не понравилось, что ЕС потребовал ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.

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