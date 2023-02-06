В России выстраивают систему помощи семьям с небольшими доходами

Все технические возможности уже созданы

По поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами. Об этом на оперативном совещании с вице-премьера рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что все технические возможности созданы и на портале Госуслуг родители могут заполнить необходимые заявления.

"С 1 января вступил в силу закон о едином пособии для них. За первый месяц его действия такой возможностью воспользовались родители более 2 миллионов ребят. Одновременно мы пересмотрели и правила использования материнского капитала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. С введением единого пособия такая проблема решена. Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очерёдности рождения ребенка. И еще - дополнительно к этому - оформить выплату из материнского капитала на детей до трёх лет", - объяснил премьер.

Также на совещании обсудили создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Более семи миллиардов рублей будет направлено в 48 регионов страны. Эти субъекты победили во Всероссийском конкурсе и представили лучшие проекты по благоустройству. Они получат от 80 до почти 400 миллионов рублей на комплексные решение, связанные с реконструкцией парков, набережных, улиц и площадей.

Кроме того, на совещании речь шла о поддержке отечественных предпринимателей, которым из-за внешнего давления приходится выстраивать новые логистические маршруты.

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