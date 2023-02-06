Стартовал образовательный онлайн-марафон "Лидеры меняют мир"

Он продлится два месяца

Развить управленческие навыки, научиться эффективно реагировать на вызовы и принимать непопулярные решения. Эти и другие необычные задачи стоят перед участниками нового образовательного онлайн-марафона "Лидеры меняют мир". Он стартовал сегодня.

Проект подготовлен на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурсантов ждут практические и теоретические задания, а также прямые эфиры с экспертами. Они помогут освоить новые инструменты, направленные на развитие критического мышления, расширение деловых связей и личностный рост. Марафон продлится 2 месяца.

"Мы запускаем второй сезон марафона "Лидеры меняют мир" в преддверии запуска нового конкурса "Лидеры России" для того, чтобы каждый руководитель мог зайти, прокачать свои компетенции, навыки, метакомпетенции, как сегодня модно говорить. Потому что мы живём в мире, который постоянно меняется. Нам нужно меняться вместе с ним. Если руководитель будет отставать от мира, то, соответственно, вряд ли у него получится быть эффективным, быть на волне и не опустить руки в какой-то момент", - рассказала Оксана Ачкасова, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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