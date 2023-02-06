Собянин оценил реставрацию больницы имени Давыдовского

К финалу подходит реставрация главного здания

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник встретился с научным медицинским сообществом. Встреча прошла в больнице имени Давыдовского. Какие вопросы обсуждали и какие важные заявления прозвучали?

Не только старейший стационар Москвы, но и памятник архитектуры. Больница Давыдовского на Яузской улице основана еще в 1866 году в усадьбе купца и промышленника Бориса Баташева. Яркий образец русского классицизма 18-19 веков.

Комплекс больницы - это 15 лечебных, административных и вспомогательных корпусов. Многие из которых уже капитально отремонтированы. К финалу подходит реставрация главного здания. Первое, что увидят посетители внутри - витраж Максима Кантора. Картины художника представлены во многих музеях мира. Эта работа - щедрый подарок больнице и ее пациентам. В основе сюжета - легенда о Святом Иерониме, который не побоялся и вынул у льва из лапы занозу. После чего царь зверей стал верным спутником и помощником святого. Но это еще далеко не все перемены во внутреннем облике усадьбы.

"Отреставрировали метлахскую плитку, скульптуры Атлантов. Отреставрированы колонны с капителями. Воссозданы по историческим аналогам все заполнения деревянных оконных проемов, доломитовые ступени", - пояснил Дмитрий Матвеев, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Масштабы реставрации сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь же он провел встречу с научными коллективами столичных медучреждений - участниками городской программы поддержки научных разработок и инноваций. Ежегодно на эти цели выделяется 1 миллиард рублей.

"Поздравляю с наступающим днем российской науки. В Москве делается все, начиная от автомобилей и заканчивая космическими кораблями. Но, конечно. огромное внимание мы уделяем развитию медицинской науки. Наши медцентры активно работают с ведущими университетами нашей страны, НИИ, РАН. И в последние годы мы решили еще одну практику создать - выделение грантов для наших медицинских коллективов, которые тоже занимаются инновациями, но уже прикладными. Для того, чтобы непосредственно внедрять для лечения больных в наших клиниках, и не только в наших", - отметил Сергей Собянин.

Среди участников проекта - спинальный центр 67-й больницы. Там разработали новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, таких как межпозвоночная грыжа, остеохондроз. Врачи скромно говорят, что просто взяли известный имплант и применили его по-новому. По факту их разработка существенно меняет качество жизни пациента после операции.

"Фактически реабилитационный период у нас ограничен только заживлением раны. Сняли швы – ты можешь делать что угодно. Контрольное МРТ, хорошая декомпрессия. Мы видим, что вокруг импланта мягкие ткани начинают уже слипаться, нет там никаких воспалительных изменений. Все, с этого момента мы не даем никаких ограничений нашим пациентам", - рассказал Дмитрий Дзукаев, руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ 67 им. Л.А. Ворохобова.

Своими разработками поделился и коллектив больницы Давыдовского, который сегодня принимал мэра. Врачи рассказали Сергею Собянину о принципиально новом подходе к диагностике риска развития тромбозов. Всего же среди участников городской программы - 44 организации.

Екатерина Гоголева, Наталья Тарасова, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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