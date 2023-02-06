Как будет выглядеть станция "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро

Привлекать пассажиров эта станция будет не только дизайном

В столице до конца года будут запущены две станции жёлтой ветки метро - это "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, линия дотянется к терминалу аэропорта. Из центра столицы до воздушной гавани пассажиры смогут добираться в среднем за час. Какие строительные работы уже выполнены и что ещё предстоит сделать?

На станции "Пыхтино" в юго-западной части Калининско-Солнцевской линии начинают проявляться силуэты уникального дизайна. На эту платформу можно будет приходить как в музей. Во всю длину стены разместятся изображения чертежей различных моделей самолётов. Над эскалаторами застынет в воздухе макет легендарного сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Однако привлекать пассажиров эта станция будет не только дизайном. На крыше пассажиров ждёт то, чего пока нет ни на одном вестибюле столичной подземки.

"На покрытии самой станции будет находиться общественная зона отдыха, на которую могут попасть как пассажиры, поднявшись со станции, и также пассажиры, которые могут просто обойти вестибюль и попасть на эту площадку", - рассказал руководитель строительства Василий Мусатов.

Освещать платформу будут 10 огромных светильников в форме турбины самолёта. Но днём станция и так будет залита светом. Огромное витражное остекление во всю стену с живописным видом на окружающую природу. Такое можно увидеть разве что на станции "Воробьёвы горы", расположенной на метромосту. Впрочем, здесь тоже есть свой метромост, перекинутый через реку Ликова.

Это второй по величине метромост в Москве. Его длина почти полкилометра. Больше только Лужнецкий. Длина этого сооружения почти полкилометра и сделано оно по так называемой разрезной технологии. То есть у каждого пути, по сути, свой отдельный мост.

Две опоры моста стоят в том числе в самой реке Ликова. Для их сооружения пришлось отсыпать искусственный остров, чтобы вода не мешала заливке бетона. Однако после завершения строительства руслу будет возвращён его первозданный вид. И это случится совсем скоро. На станции и метромосту начинаются отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций.

"Мы планируем до конца 23 года этот участок запустить в эксплуатацию с пассажирами. То есть станция "Пыхтино" и станция, которая примыкает к терминалу аэропорта Внуково", - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Это первая ветка подземки, которая дойдёт до одной из воздушных гаваней Москвы. Таким образом добраться до аэропорта Внуково, например, из центра Москвы можно будет в среднем за час.

Илья Данильцев, Дмитрий Филиппов и Алексей Губанов, "ТВ Центр".

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