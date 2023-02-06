Москвичам пообещали потепление к выходным

Этому будет предшествовать снижение температуры

Температура воздуха в столичном регионе к завершению недели, начавшейся 6 февраля, может подняться до минус одного градуса. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что столбики термометров начнут расти с четверга. При этом в ночные часы прогнозируется порядка минус 5-6 градусов, дневная температура будет составлять минус 1-6 градусов.

Ветер пока усиливаться не будет. Почти всю рабочую неделю погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, пик которого придется на 7-8 февраля. По этой причине существенные осадки не ожидаются.

Однако к субботе атмосферное давление понизится, погода будет более облачная и со снегом. Фон температуры пока останется на том же уровне – минус 3-8 в ночные часы, минус 2-7 градусов днем, сообщает РИА Новости.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали со ссылкой на предварительные прогнозы, что грядущий февраль может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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