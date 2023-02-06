В Москве выявили аптеку, торгующую запрещенными препаратами

Проходят обыски

10 миллионов рублей обнаружили полицейские во время обыска квартиры директора одной из аптек.

На первый взгляд, магазин работал официально, как и любой другой. Вот только запрещенные к свободному обороту лекарственные препараты там отпускали без рецептов. А клиентам чаще всего были наркозависимые люди.

В нелегальной схеме участвовали не только руководитель, но и два продавца-фармацевта, а также охранник. Из квартир подозреваемых было изъято 8 кг сильнодействующих веществ. После таких находок никто из задержанных свою преступную роль отрицать не стал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"