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В Москве выявили аптеку, торгующую запрещенными препаратами

15:12
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Проходят обыски

10 миллионов рублей обнаружили полицейские во время обыска квартиры директора одной из аптек.

На первый взгляд, магазин работал официально, как и любой другой. Вот только запрещенные к свободному обороту лекарственные препараты там отпускали без рецептов. А клиентам чаще всего были наркозависимые люди.

В нелегальной схеме участвовали не только руководитель, но и два продавца-фармацевта, а также охранник. Из квартир подозреваемых было изъято 8 кг сильнодействующих веществ. После таких находок никто из задержанных свою преступную роль отрицать не стал.

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