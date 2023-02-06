Английский бульдог напал на детей в Подмосковье

Ведется следствие

Жестокие игры. В Подмосковье заведено уголовное дело по факту нападения бульдога на детей. Соседи утверждают, что питомец проявляет агрессию уже не в первый раз. И с каждым новым случаем последствия всё страшнее. После последнего нападения 4-летней девочки придется восстанавливать лицо. Кто виноват в случившемся - хозяева или это просто стечение обстоятельств?

Осторожно! Злая собака! Видео с камер наблюдения - как подтверждение. Двое детей стали жертвами английского бульдога. Они в шутку предложили хозяину покататься вместе с собакой с горки, а он просто спустил ее с поводка. Сначала пес набросился на мальчика.

Истошные крики слышал, кажется, весь район. Но хозяин собаки, словно нарочно, не торопился "спасать" жертву. Он направлялся к своему питомцу очень медленным шагом. Затем кинул мальчику в след ледянку. Испуганный ребенок боялся приблизиться, чтобы забрать игрушку. После этого подросток стал натравливать собаку на маленькую девочку.

Неизвестно, чем бы закончились эти жестокие игры, если бы на помощь не выбежал мужчина из соседнего дома. Пострадавшая девочка сейчас проходит лечение. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Областная прокуратура также проводит проверку по данному факту.

Та самая горка - излюбленное и чуть ли не единственное развлечение жителей этого района. Здесь всегда многолюдно и, конечно, очень много детей. А вот что здесь делала собака - непонятно. Тем более, что выгул питомцев в этих местах запрещен, судя по расставленным знакам. Местные говорят: это уже не первый случай, когда конкретно эта собака нападает на детей.

После этого случая район словно раскололся на два лагеря. Родители против собачников. Одно дело, если собаку просто выгуливают, совсем другое - когда она угрожает безопасности детей. Хозяин бульдога - 12-летний подросток, который, судя по нескольким случаям, просто использует животное как средство расправы над своими обидчиками.

Местные жители намерены добиться соблюдения правил выгула таких агрессивных собак. Хотя бы элементарных, ведь тем, кому меньше 14, выводить их на улицу категорически запрещено.

Елена Сахно, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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