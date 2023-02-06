В Москве устанавливают купол на храме Успения Пресвятой Богородицы

Храм станет украшением столицы

В понедельник в Останкино начали устанавливать центральный купол на храме Успения Пресвятой Богородицы - одного из самых крупных в столице. Работы начались после положенного молебна, ведь это не рядовое здание. А затем с помощью строительных кранов купол установили на опоры.

Вес самой большой маковки - почти 12 тонн. Его предварительно собрали и облицевали золотистыми листами из нержавеющего сплава. Храм, который будет около 60 метров вместе с крестом, возводят на территории бывшей промзоны. Он станет украшением не только микрорайона, но и всего города.

"До этого были смонтированы 4 малых купола массой коло 4 тонн. Коробка, можно сказать, сегодня завершена. Приступаем к внутренней отделке храма и к инженерным сетям", - сообщил Владислав Кузьмицкий, руководитель строительства, АО "Мосинжпроект".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"