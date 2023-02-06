ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве устанавливают купол на храме Успения Пресвятой Богородицы

15:17
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Храм станет украшением столицы

В понедельник в Останкино начали устанавливать центральный купол на храме Успения Пресвятой Богородицы - одного из самых крупных в столице. Работы начались после положенного молебна, ведь это не рядовое здание. А затем с помощью строительных кранов купол установили на опоры.

Вес самой большой маковки - почти 12 тонн. Его предварительно собрали и облицевали золотистыми листами из нержавеющего сплава. Храм, который будет около 60 метров вместе с крестом, возводят на территории бывшей промзоны. Он станет украшением не только микрорайона, но и всего города.

"До этого были смонтированы 4 малых купола массой коло 4 тонн. Коробка, можно сказать, сегодня завершена. Приступаем к внутренней отделке храма и к инженерным сетям", - сообщил Владислав Кузьмицкий, руководитель строительства, АО "Мосинжпроект".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
Установка купола на храме Успения Пресвятой Богородицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.