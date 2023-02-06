Владимир Пресняков станет наставником нового сезона шоу "Голос"

Музыкант впервые выступит в этом качестве

Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11-го сезона шоу "Голос". Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали на Первом канале.

Пресняков, который впервые попробует себя в качестве наставника проекта, пообещал обращать внимание не только на способности участников, но и на их личности, поскольку он "пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда".

Антон Беляев — еще один дебютант в команде наставников. Во втором сезоне проекта "Голос" он принимал участие в качестве вокалиста и дошел до полуфинала, сообщает РИА Новости.

Ранее на Первом канале сообщали, что с телеведущим Дмитрием Нагиевым было оговорено, что после десяти лет работы в проекте "Голос" он возьмет творческую паузу. Новой ведущей телешоу "Голос 60+" вместо Нагиева была выбрана Лариса Гузеева. В проекте "Голос. Дети" место ведущей заняла Яна Чурикова, она же будет вести 11-й сезон обычного "Голоса".

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