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Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

12:57
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Женщина в больнице

Американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Как сообщает портал TMZ, Шварценеггер сбил велосипедистку, которая выехала на полосу перед его движущимся автомобилем.

Женщина получила незначительные травмы, ее доставили в больницу. Актер в момент ДТП был трезв.

По словам источника в полиции, Шварценеггер не виноват в инциденте. Сообщается, что женщина повернула налево прямо перед машиной актера, прежде чем он успел нажать на тормоза.

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