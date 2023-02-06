Это окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы

Важная веха в развитии сотрудничества в ядерной сфере. Россия построит в Мьянме атомную станцию малой мощности.

Межправительственное соглашение сегодня заключили власти республики с представителями Росатома. Как отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв, создание новой отрасли окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы.

Атомные технологии гарантируют стабильную и чистую энергию, а также дадут мощный импульс для развития естественных наук и подготовки высококвалифицированных кадров. В этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой.

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