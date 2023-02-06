Лавров раскрыл роль Запада в подготовке Украины к гибридной войне с Россией

Ряд стран на протяжении многих лет вел такую деятельность

Запад долгие годы готовил Украину для, по сути дела, гибридной войны против России. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе встречи с иракским коллегой Фуадом Хусейном Лавров прокомментировал по его просьбе происходящее вокруг Украины. В частности, дипломат привел конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва Минских договоренностей "было создание условий для вооружения Украины против РФ".

Российский министр подчеркнул, что "в том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, публично признались все те, кто их подписывал, кроме президента Путина".

Еще одной целью действий Украины и Запада в этом направлении Лавров назвал уничтожение прав русского и русскоязычного населения украинского государства, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Россия предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить попыток превратить Украину в еще большую угрозу безопасности. Как подчеркнул дипломат, российская армия и командование делают все необходимое для того, чтобы "планам Запада не суждено было сбыться, и они не сбудутся".

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