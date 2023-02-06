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Кремль отреагировал на слова Беннета об "обещании Путина не убивать Зеленского"

13:35
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Москва ни опровергает, ни подтверждает сказанное

В Кремле отреагировали на интервью экс-премьера Израиля Нафтали Беннета телеканалу Channel 12.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал об обещании президента России Владимира Путина не убивать украинского лидера Владимира Зеленского

Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере (в начале марта 2022 года – прим. ред.) Я спросил Путина: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского". Я переспросил: "Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Путин повторил, что не собирается это делать", - рассказал экс-премьер.

Комментируя сказанное Беннетом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не собирается буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное.

 "Мы не сторонники рассказывать детали переговоров глав государств, не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", - сказал Песков (цитата по "Коммерсанту").

Представитель Кремля подтвердил, что Путин и Беннет обсуждали Украину и тему СВО "не один час".

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