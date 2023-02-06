Эту информацию подтвердил Минтруд

Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня, если уже назначенная жителю одного из этих субъектов пенсия окажется меньше предусмотренной законодательством России. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал заместитель российского министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Пудов подчеркнул, что с 1 марта при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут применяться особенности, которые позволят гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения.

Если размер пенсии, назначенный жителям новых регионов по российскому законодательству, окажется ниже, чем тот, что он получает сейчас на региональном уровне, то гражданину сохранят доплату.

Что касается подходов к установлению инвалидности и наличии нулевой категории инвалидности в новых регионах, Пудов рассказал, что будет установлена тождественность формулировок. Если же для нулевой группы инвалидности есть выплата, которой нет по российскому законодательству, то она будет обеспечена на основании регионального законодательства, цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что пенсии для жителей новых территорий России с 1 марта будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться, подчеркнул глава кабмина.

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