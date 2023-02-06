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Более 1200 человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии

13:53
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Произошедшее - худшее в истории Турции, отметил Эрдоган

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1200 человек.

В Турции число жертв выросло до 912 человек, ранены 5385, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. 2470 человек вытащили из-под обломков, разрушено 2818 домов.

В Сирии чисто погибших увечилось до 326 человек, пострадали более 1042, рассказали в местном Минздраве.

По словам Эрдогана, произошедшее землетрясение - худшее в истории страны. Магнитуда составила 7,7.

"Нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году", - сказал Эрдоган, выступая из пункта управления по координации работ по устранению последствий землетрясения (цитата по РИА Новости).

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