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Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Ракам не стоит давать в долг друзьям, а Весам - отвечать на подозрительные звонки

Овны

Если вы хотели поучиться астрологии, эзотерике, психологии - начните сегодня, время удачное. Вам по силам воспринимать тайные знания и законы вселенной.

Тельцы

Неподходящий день для общения, особенно для деловых контактов и переговоров. Не давайте обещаний, если нет уверенности, что способны их выполнить.

Близнецы

Вам будет сложно договориться с представителями противоположного пола. Прокачивайте свои способности решать конфликты и слышать друг друга!

Раки

Уязвимые сферы жизни представителей этого знака сегодня - деньги и отношения. Звезды рекомендуют не давать в долг друзьям и отказаться от идей о совместном бизнесе.

Львы

Вчерашнее полнолуние в вашем знаке еще не окончено - его влияние продлится несколько дней. Воздерживайтесь от чрезмерных нагрузок, больше отдыхайте.

Девы

Будьте внимательны, особенно в незнакомой компании, возможно, вас попытаются обмануть. День, проведенный в одиночестве, будет куда удачнее и продуктивнее.

Весы

Вы рискуете попасть под влияние неожиданных обстоятельств и растеряться. Не общайтесь с незнакомцами в сети и не отвечайте на подозрительные звонки.

Скорпионы

Лень или сонливость могут быть следствием дефицита каких-либо веществ в организме. Начните принимать витамины и обратите внимание на свой рацион.

Стрельцы

Сообщения о выигрышах и выгодных предложениях - скорее всего дело рук мошенников. Сегодня вообще денежные вопросы лучше не решать, займитесь творчеством.

Козероги

Ревность рискует нарушить ваши отношения с партнером или другом. Это проделки планет, не берите в голову, завтра вы посмеетесь над своими подозрениями!

Водолеи

Для романтики этот день точно не подходит - оставьте в покое свою личную жизнь. Занимайтесь практическими вопросами, уходите с головой в работу.

Рыбы

Обычный разговор на работе или учебе может стать причиной сплетен или интриг. Постарайтесь не затрагивать скользкие темы, чтобы не нажить неприятностей.

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