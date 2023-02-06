Киев отверг идею перемирия даже во временном формате

В офисе Зеленского назвали "любые уступки" неприемлемыми

Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу боевых действий. Такое мнение в понедельник, 6 февраля, высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению чиновника, даже временное перемирие будет уступкой, а "любые уступки – это капитуляция".

Подоляк заявил, что власти Украины не допустят этого ни при каких обстоятельствах, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор в некоторых городах страны люди думают, что "они все на отдыхе", что является слабостью. При этом политик назвал придуманную им "формулу мира" оружием, которое может помочь Украине, только "другого рода".

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