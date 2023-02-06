Глава РЖД доложил Путину об итогах работы за год

В 2022 году был зафиксирован исторический рекорд по общему показателю грузооборота и пассажирооборота

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании проинформировал российского лидера о текущей деятельности и итогах работы РЖД в сфере грузовых и пассажирских перевозок за 2022 год, передает пресс-служба Кремля.

Как отметил Белозеров, в 2022 году был зафиксирован исторический рекорд по общему показателю грузооборота и пассажирооборота. Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23 процента.

Реальная заработная плата в компании выросла в прошлом году на один процент, производительность труда - на три процента.

По словам Путина, очень важно, что в РЖД уделяют внимание квантовым технологиям.

"Это очень важно не только для транспорта, для "железки", но в целом для страны, для всей экономики", - подчеркнул глава государства.

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