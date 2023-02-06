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Песков опроверг слухи о запуске Россией и Ираном совместного производства дронов

13:59
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Россия реализует собственные программы в этой области

Россия сама реализует программы развития беспилотной техники. Об этом в понедельник, 6 февраля, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официального представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Россия и Иран якобы планируют запустить совместное производство беспилотников.

Песков отметил, что у России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, которые успешно выполняются.

В частности, в декабре 2022 года глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем с утверждением стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Она, помимо прочего, предусматривает развитие серийного производства беспилотников.

Что касается публикаций The Wall Street Journal, Песков заявил, что не знает, на какие источники в своих сообщениях опиралась газета, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, которые, по мнению американских властей, применяются Россией в ходе специальной военной операции на Украине.

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