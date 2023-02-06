Землетрясение в Турции и Сирии: главное к этому часу

Число жертв продолжает расти

Продолжает расти число жертв мощнейшего за последние несколько десятилетий землетрясения в Турции и приграничных районах Сирии. Согласно оперативным данным, их уже почти 2 тысячи. Пострадавших - около 9 тысяч. Первые толчки магнитудой порядка 7,5 произошли рано утром, затем - еще более сильные. Отголоски зафиксировали даже сейсмоприборы в Гренландии. Ситуация усугубляется серией афтершоков, которые, по оценкам специалистов, не утихнут ещё несколько дней. Спасательные работы также осложняет непогода.

Засыпая бетонными обломками и спасателей, и технику, рушатся многоэтажные дома - в прямом эфире на телевидении и в стримах соцсетей. За сутки произошло сразу несколько землетрясений, эпицентры которых находились в южных районах Турции. Последнее - магнитудой 5,9. Перед ним - 7,7. И самое первое - ранним утром, когда люди спали.

"Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром около 04:17 в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. От стихии пострадали также 9 провинций. По тревоге подняты вооруженные силы страны. Мы совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в пострадавшие регионы", - сообщили в турецком МВД.

Ближайший к эпицентру землетрясения турецкий город - Газиантеп. Население - более миллиона человек. Некоторые многоэтажки превратились в гору бетона. Под завалами - тысячи людей. Те, кто выжил, первыми бросаются на помощь. Люди борются за каждую жизнь, зачастую - голыми руками разгребая обломки и доставая плачущих детей. В некоторых регионах работы по разбору завалов осложняет плохая погода: дождь с мокрым снегом. Сообщается, что только в Турции разрушены почти 3 тысячи жилых домов.

"Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. На данный момент неизвестно, насколько еще может вырасти число погибших и пострадавших, поскольку спасательные работы во всех регионах все еще продолжаются. Правительство, все ведомства с самого момента землетрясения полностью мобилизовалось. 9 тысяч человек участвует в поисково-спасательных операциях", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Пострадала историческая крепость Газиантепа, которая включена в список "творческих городов" всемирного наследия ЮНЕСКО. А в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны на газопроводе прогремел взрыв.

Серьезные разрушения - в Сирии, где также ощущались сильнейшие подземные колебания. В руинах исторический центр Алеппо и еще несколько городов на севере страны.

Тридцатитысячный город Харим оказался фактически стертым с лица земли. Спасателей не хватает, и к тому же им сложно добраться до отдаленных районов. Не в силах помочь своему ребенку, зажатому бетонными блоками, мужчине остается только молиться вместе с ним.

Ученые зафиксировали почти 30 афтершоков. В Батуми подземные толчки ощущались очень отчетливо. Отголоски землетрясений долетели до Гренландии. Буквально несколько дней назад, 3 февраля, голландский сейсмолог и климатолог Фрэнк Хугербитс опубликовал в социальных сетях прогноз о предстоящем землетрясении магнитудой порядка 7,5 в Турции.

Россия готова отправить в пострадавший регион своих спасателей и гуманитарную помощь. С аналогичными заявлениями выступили страны Евросоюза. На атомной электростанции "Аккую", строительство которой ведет наша страна, зафиксированы подземные толчки магнитудой 3. Повреждений конструкций после первичной диагностики не выявлено, сообщили в Росатоме.

Дмитрий Гусев, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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