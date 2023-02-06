В Сенате США проведут секретный брифинг по ситуации с китайским аэростатом

Пекин говорит про метеозонд, который просто отклонился от запланированного курса

В Сенате США 15 февраля проведут секретный брифинг по ситуации с китайским аэростатом, который наделал немало шума в последние несколько дней. В Вашингтоне посчитали его шаром-разведчиком и приказали сбить. Пекин же говорит про метеозонд, который просто отклонился от запланированного курса. Вот только похожие летающие объекты были замечены в небе не только над США, но и Латинской Америкой и Южной Кореей.

Netflix снимет кинофильм про китайский шар, написал Дональд Трамп-младший в соцсетях. Едва сын экс-президента США, не менее острый на язык, чем папа, успел вставить свои пять копеек про аэростат, как уже подоспела идея для второй серии. Южная Корея сообщила о появлении в своем воздушном пространстве летающего объекта КНДР. На этот раз - опознанного. Сеул в отличие от Вашингтона не затеял игру в шпионские страсти. Шар идентифицировали как метеорологический зонд и к мерам экстренного реагирования прибегать не стали, сообщают южнокорейские информагентства.

Пекин тоже официально заявил: оба шара, и пролетевший над Латинской Америкой, и напугавший США, китайские. МИД Поднебесной утверждает: КНР неоднократно предоставляла Вашингтону информацию о том. что эти аэростаты -сугубо гражданские обьекты, используемые для научных исследований, в том числе, для метеорологических целей. От запланированного курса отклонились случайно - под влиянием ветра и из-за ограниченных возможностей контроля беспилотного аппарата.

"Мы заявляли, что это случайный инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами, но США все же намеренно раздули эту историю и даже применили силу для начала атаки. Это неприемлемое и безответственное действие", - заявила Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

Пока шар кружился и вертелся над Америкой, даже тема Украины сместилась в западных СМИ на второй план. Пентагон официально отказался сообщать гражданам США о перемещениях неопознанного летающего объекта и предложил им самим смотреть в небо, но при этом военное ведомство упорно продвигало тему о том, что это шпион. Уничтожить воздушный шарик, даже китайский, оказалось для мирового гегемона непростой задачкой. Потребовалась целая спецоперация. Ее разрабатывали, пока аэростат спокойно кружил над США. В том числе, над штатом Монтана - там, где находятся центры ядерных сил. Чтобы справиться с засланным казачком, пришлось отправлять в море американские корабли ВМС, а в воздух поднимать самолеты и применять ракету стоимостью 400 тысяч долларов. Но зато теперь граждане могут спать спокойно.

Спекулируя на этой теме, Белый дом заявил, что подобные воздушные разведчики минимум три раза пролетали над США во время президентского срока Трампа. Правда, никаких доказательств того, что и при 45-м президенте Пекин забрасывал вот такие пробные шары, нет. А вот при Байдене забили прямо в лузу.

"Как бы мы отреагировали, если бы это делал Путин, если бы это был российский шпионский шар? Его спалили бы до тла за секунды. Но все немного иначе, когда это китайский шар-шпион. Насколько мы знаем, Владимир Путин никогда не посылал наличные сыну-наркоману Джо Байдена. А, наверное, следовало. Это, наверняка стало бы весьма мудрым вложением средств. А китайское правительство, думая наперед, отправляло деньги сынку-наркоману Байдена. И наверняка - ему самому. И это окупилось", - сказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Обломки аэростата до сих пор ищут, а Джо Байден и его команда пытаются спасти репутацию. Аэростат ударил по ней прямой наводкой. Если объект действительно метеорологический, то зачем его было сбивать и тратить деньги? И зачем отменять визит госсекретаря в КНР, срывая возможность диалога? А если это все-таки пробный шар войны со стороны Китая? Как он прошел американские ПВО так, что весь мир увидел нерешительность первой армии мира перед залетным гостем? А ведь потенциально Вашингтон готовится к прямому столкновению с Пекином.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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