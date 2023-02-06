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По Турции и Сирии прокатилась новая волна землетрясений

14:19
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Серия подземных толчков продолжается

Новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции.
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Сейсмологи зафиксировали новые толчки в 13:24 по московскому времени в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Также землетрясение ощущалось в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии.

Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. Еще один подземный толчок зафиксирован в Турции в 13:51 по московскому времени, его магнитуда - 5,4.

Отголоски землетрясения ощутили на Кипре, в ливанском Бейруте, грузинском Батуми, а также иракском Багдаде, где находится с визитом глава российского МИД Сергей Лавров.

"Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.

В Крыму подземных толчков не зафиксировано. Сообщили РИА Новости сейсмологи.

По последним данным, в результате землетрясений погибли более 1200 человек, ранены более 6,5 тысячи. 

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