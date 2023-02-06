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Sky News: Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий

14:19
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

В случае необходимости Королевские ВС не смогут сражаться, утверждают источники

Британская армия не имеет достаточного количества боеприпасов и укомплектованных подразделений на случай конфликта с участием сил НАТО. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказали несколько источников в вооруженных силах королевства.
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Как сообщает телеканал Sky News, если Королевские ВС не смогут заменить вооружения, боеприпасы и военную технику, передаваемые Украине, в их распоряжении не останется достаточных средств на случай необходимости.

По словам источников, уже можно говорить о том, что британская армия не сможет сражаться даже сейчас, даже в очень скромных масштабах, во всяком случае не больше нескольких дней.

Кроме того, у королевства нет возможности в случае необходимости предоставить для нужд НАТО ожидаемое количество подразделений. На то, чтобы сформировать полностью оснащенную всей необходимой техникой дивизию из 25-30 тысяч человек, Лондону может потребоваться 10 лет. Сейчас же он может выставить лишь бригаду из 5-10 тысяч солдат.

Ранее в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше".

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