Господдержка малого бизнеса в сельском хозяйстве вырастет до 14 млрд рублей

Об этом рассказали в Минсельхозе

Государственная поддержка малого агробизнеса, в том числе фермерских хозяйств, в 2023 году увеличится до 14 млрд рублей с 12 млрд рублей годом ранее. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Представитель Минсельхоза отметила, что, в частности, размер гранта "Агростартап" может быть увеличен до 7 млн рублей с 5 млн рублей. Проект соответствующего постановления уже находится в правительстве.

Лут выразила надежду на то, что в ближайшее время этот документ будет рассмотрен и подписан, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российские аграрии в 2023 году смогут сохранить доступ к льготному кредитованию. Распоряжение о выделении на эти цели еще 5 млрд рублей подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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