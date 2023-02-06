Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза

Ранее от этой должности был освобожден Юрий Аверьянов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности.
Заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов.
Ранее Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова - в связи с "истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".
Позднее стало известно, что Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"