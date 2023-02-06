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Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза

14:32
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Ранее от этой должности был освобожден Юрий Аверьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности.

Заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов.

Ранее Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова - в связи с "истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".

Позднее стало известно, что Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

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Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
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