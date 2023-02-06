Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза

Ранее от этой должности был освобожден Юрий Аверьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Заместителем секретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов. Ранее Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова - в связи с "истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу". Позднее стало известно, что Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"