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ЕС надеется на ежедневные потери России в 300 млн евро из-за нефтяных санкций

15:00
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Российская экономика между тем демонстрирует устойчивость к рестрикциям

Евросоюз рассчитывает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти. Такое заявление сделал в понедельник, 6 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Глава евродипломатии заявил, что российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent.

По словам Борреля, ежедневные доходы России от продажи энергоносителей после вступления в силу новых рестрикций ЕС, как ожидается, сократятся с 800 до 500 млн евро, сообщает Vanguardia.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) признало, что российский экспорт нефти оказался более устойчивым, чем прогнозировалось год назад. Однако глава агентства Фатих Бирол выразил уверенность в том, что экспорт нефти из России все равно покажет снижение в первом квартале 2023 года, хотя нефть и нефтепродукты России будут покупать в Азии, в частности в Индии и Китае.

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